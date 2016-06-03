Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı: Rusya ile kriz aşılmaya çalışılıyor

TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ümit Yalçın, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan tıkanıklığın giderilmesinin hem Rusya, hem de Türkiye'nın çıkarına olduğunu ifade etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda dün uluslararası 10 anlaşma kabul edildi.



Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör tanımını değiştirmeyecekleri yönündeki açıklamalarını anımsatarak, “Bu durumda Göç Anlaşması ve vize muafiyeti konusunun ne olacağını” sordu. Dudu, Haziran sonunda Türklere vize serbestisi getirileceği yönündeki sözleri anımsatarak, “Vize muafiyeti rafa mı kalktı?” sorusuna, Büyükelçi Ümit Yalçın, AB Komisyonu’ndan bir heyetin Türkiye’ye geldiğini ve Dışişleri Bakanlığı heyetiyle görüştüğünü söyledi.



Yalçın şöyle devam etti: “Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Teknik çalışmalar ve diyalogla AB’nin istediği kriterlerin doğru ve adil uygulanması için çalışıyoruz. Biz vardığımız anlaşmanın uygulanmasını yürütüyoruz. Adil bir düzenleme için görüşmeler sürüyor” dedi.

Rusya ile Türkiye arasındaki kriz aşılacak mı?

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun Rusya krizini aşmak için yürütülen çalışmaları sorması üzerine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ümit Yalçın, uçak düşürülmesi olayının ardından yaşanan tıkanıklığın sürdüğünü, ancak uzun süreli olacağına inanmadığını savundu.



Yalçın, Rusya ve Türkiye’nin hem ikili hem bölgesel çıkarlarının iyi ilişkiler gerektirdiğini belirterek, “Bunu aşabileceğimizi düşünüyoruz. Suriye’deki gelişmelerin bir an önce siyasi çözüme akması, ikili ilişkilerin tıkanıklığının aşılmasında bölgesel ve ikili ilişkiler açısından iyileşme yaratabilir” dedi.

Rusya ile Türkiye’nin turizmden inşaat sektörüne, enerjiden ekonomiye kadar çok geniş boyutlu ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Yalçın, “Arzumuz tıkanıklığın aşılması. Bu konuda çalışıyoruz. Sinyaller de geliyor” dedi.