Dışişleri Bakanlığı: 'Münbiç Yol Haritası' hızlandırılacak

Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu 3’üncü toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin dışişleri ve milli savunma bakanlıklarından üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, Münbiç Yol Haritası\'nın hızlandırılmasının taahhüt edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Ankara\'da gerçekleştirilen toplantıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından yüksek düzeyli yetkililerin, Suriye\'de istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine ilişkin görüşmelere devam etmek üzere toplandıkları vurgulanarak, şöyle denildi: \"Taraflar, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını teyit etti ve Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu bir siyasi çözüm bulunması sürecinde sürdürülebilir ve geri döndürülemez ilerleme sağlanmasının öneminin altını çizdi. Muhtaç durumdaki Suriyelilere insani yardım sağlanmasına yönelik ortak taahhütlerini yinelemişler ve her iki ülkenin bu bağlamda gösterdiği önemli çabaları teslim etti. Her iki taraf, Suriye içinden ve ötesinden kaynaklanan terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadele etme kararlılıklarını teyit etti\"

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Açıklamada, Münbiç konusuyla ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

\"Taraflar, \'Münbiç Yol Haritası\' konusunda yılsonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etti. Münbiç Yol Haritası\'nda belirtilen diğer alanlara ilişkin müşterek planlama konusunda çalışmayı sürdürmek hususunda mutabık kaldı. Türkiye ve ABD, müttefik olarak birbirlerine karşı yükümlülüklerine uygun şekilde, her iki ülkenin güvenlik kaygılarını etkin biçimde ele alma taahhüdünü paylaşmakta ve Suriye’de devam eden krize ilişkin olarak karşılıklı menfaatlerini ilgilendiren konularda ilerleme sağlamayı sürdürmeyi arzu etmektedir. Bu amaçla taraflar, \'Suriye\' konulu Çalışma Grubu toplantılarının daha sık aralıklarla düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.\"

Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu’nun bir sonraki toplantısının en geç Şubat 2019’a kadar Washington\'da toplanmasının kararlaştırıldığı da bildirildi.



ANKARA (DHA)