Dışişleri Bakanlığı, Madrid'deki patlama nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

İspanya’nın başkenti Madrid’in merkezinde bulunan bir apartman binasının üst katlarında şiddetli patlama meydana geldi; en az 2 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada meydana gelen patlama nedeniyle İspanyol halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. İspanyol halkı ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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