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Dünya

Madrid'de bir binada şiddetli patlama: En az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

20 Ocak 2021 17:26

İspanya’nın başkenti Madrid’in merkezinde bulunan bir apartman binasının üst katlarında şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın gaz sızıntısı sebebiyle olduğu iddia edilirken, Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez Almeida, olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Madrid'de La Latina bölgesinde yer alan Toledo Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 7 katlı son dört katında şiddetli patlama meydana geldi. 

Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez Almeida, olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Madrid itfaiyesi, olay yerine 9 ambulans 11 itfaiye aracı yönlendirildiğini açıkladı

El Mundo gazetesi, patlamanın yüksek ihtimalle 'gaz patlaması' olduğunu iddia etti.

 

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