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Dışişleri Bakanlığı: Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Azak Denizi ve Kreç Boğazı'nda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin "Karadeniz'e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz

26 Kasım 2018 14:29

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca Azak Denizi ve Kreç Boğazı\'nda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin \"Karadeniz\'e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı\'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz\" denildi. 
Dışişleri Bakanlığı tarafından Azak Denizi ve Kreç Boğazı\'nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Azak Denizi ve Kerç Boğazı\'ndaki gelişmeler ile artan gerginliğin takip edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: 
\"Ukrayna\'ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz\'e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı\'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz.\"

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