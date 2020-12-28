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Dışişleri Bakanlığı: Karabağ’da silah bırakmayı reddeden Ermeni unsurlar ateşkes rejimini ihlal ediyor

28 Aralık 2020 23:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dağlık Karabağ'da silah bırakmayan Ermeni unsurların "Ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan silahlı kuvvetlerine saldırdığını" söyledi.

Aksoy saldırıda askeri ve sivil kayıpların olduğunu belirtti ancak buna dair bir detay vermedi ve Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin ateşkese uymasının sorumluluğunun Ermenistan'da olduğunu vurguladı.

Aksoy "Bölgede tesis edilmeye çalışılan kalıcı barışın paydaşı olabilmesi için Ermenistan'ın sahadaki gerçekleri kabullenmesi ve Üçlü Bildiriyle üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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