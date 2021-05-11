Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur

Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarının ardından "İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarını şiddetle telin ediyoruz. İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur" ifadeleri yer aldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'daFilistinlilere yönelik saldırılarının ardından Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems'e Hamas tarafından roket saldırıları düzenlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın roket saldırılarına misilleme olarak İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 9'u çocuk, 24 kişinin öldüğünü duyurdu.

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