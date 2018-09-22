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Dışişleri Bakanlığı İran'daki terör saldırısını kınadı

ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İran'ın Ahvaz şehrinde bir askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı

22 Eylül 2018 20:20

ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İran\'ın Ahvaz şehrinde bir askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi,

\"İran’ın Ahvaz şehrinde bir askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve Hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.\"

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