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BBC Türkçe

Dışişleri Bakanlığı: IKBY'nin referandumda ısrar etmesinin mutlaka bedeli olur

Dışişleri Bakanlığı, Irak parlamentosunun IKBY referandumunu reddetme kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Dışişleri ayrıca, referandumda ısrar edilmesinin bir bedeli olacağını vurguladı.

29 Nisan 2018 20:30

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumundan vazgeçme çağrısı yaptı ve bu yaklaşımda ısrara edilmesinin bir bedeli olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve uluslararası toplumun sağduyu sahibi tüm üyelerinin uyarılarına rağmen IKBY liderliğinin referandum bağlamındaki ısrarcı tutumunu ve giderek duygusal bir hal alan açıklamalarını endişe verici buluyoruz. IKBY'nin aksi yöndeki bütün dostane tavsiyelere rağmen referandum konusundaki yaklaşımında ısrar etmesinin mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini vurguluyor; bu itibarla, IKBY'yi bir an önce aklıselim ile davranmaya ve söz konusu hatalı yaklaşımından vazgeçmeye davet ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Irak parlamentosunun Salı günü yaptığı oylamada referandumu reddetme ve yasadışı olarak kabul etme kararının memnuniyetle karşılandığını da bildirdi.

Irak parlamentosunda yapılan oylamada ayrıca Başbakan Haydar el İbadi'ye ülkenin birliğini korumak amacıyla "her türlü önlemi" alma yetkisi de verilmişti.

IKBY, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu düzenlemeyi kararlaştırdı. Referanduma Erbil, Duhok, ve Süleymaniye vilayetleri katılıyor. Kerkük de referanduma katılma kararı aldı.

Irak merkezi yönetimi ise bu referanduma karşı çıkıyor.

Bazı Batılı devletler de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelede Kürtler ile Irak hükümeti arasındaki işbirliğinin bu referandumdan zarar göreceği kaygısıyla oylamanın ertelenmesini istiyor.

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