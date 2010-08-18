-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HEYETİ İNCELEMELERİNİ TAMAMLADI İSKENDERUN (A.A) - 18.08.2010 - İsrail'in, 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren filoya düzenlediği baskından sonra el koyduğu, daha sonra serbest bırakılarak Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limana getirilen 3 Türk gemisinde inceleme yapmak üzere İskenderun'a gelen Dışişleri Bakanlığı heyetinin çalışmalarını tamamladığı bildirildi. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, öğle saatlerine doğru İskenderun Liman Başkanlığına gelen ve 11 kişiden oluştuğu belirtilen heyet, burada bir süre Liman Başkanı Ali Basut ile görüştü. Heyet üyeleri, daha sonra İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve Emniyet Müdürü Yusuf Cinel ile birlikte gemilerin bulunduğu iskelede ön inceleme yaptı. Heyetin incelemeleri sırasında basın mensupları limana alınmadı. Bir süre sonra incelemelerine ara veren heyet, öğleden sonra A kapısından tekrar giriş yaptığı limanda, büyük iskelede demirli bulunan Mavi Marmara'da incelemelerde bulundu. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığından görevlilerin de bulunduğu 11 kişiden oluşan heyet, incelemeleri sırasında Mavi Marmara'nın Birinci Kaptanı Mahmut Tural ile ikinci kaptanı Gökhan Gökkıran'ın bilgisine başvurdu. Heyetin ayrıca, Ankara'dan gelen ve gemide geçen hafta incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekibinden bir yetkilinin de bilgisine başvurduğu öğrenildi. Heyetin çalışmalarının ardından raporunu önümüzdeki günlerde hazırlaması bekleniyor. Kaymakam Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Emniyet Müdürü Yusuf Cinel'in de eşlik ettiği incelemelerini akşam saatlerinde tamamlayan heyet, kentten ayrıldı. İsrail'in 31 Mayısta Gazze yardım filosuna düzenlediği operasyon sonrasında el koyduğu 3 Türk gemisinden ''Defne-Y'' 6 Ağustosta, ''Mavi Marmara'' ve ''Gazze'' gemileri ise 7 Ağustosta İskenderun Limanına getirilmişti.