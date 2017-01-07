Dışişleri Bakanlığı 'FETÖ'yü dünyaya tutuklu Ahmet Şık'la anlatıyor

Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz’u ve 'FETÖ'nün kumpasları'nı dünyaya anlatırken "FETÖ propagandası gerekçesiyle" 8 gündür tutuklu olan Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık’ın mağduriyetini örnek gösterdi. Bakanlığın "15.07.gov.tr" adlı internet sitesinde, darbe girişimi öncesi 'FETÖ'nün "gazetecilere karşı linç kampanyası" yürüttüğü vurgulanırken Ahmet Şık’ın 2011 yılında tutuklanmasına yer veriliyor.

Ahmet Şık 'tutuklanacaksın' uyarısı yapıldığını 15 gün söylemişti

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'na göre de, Dışişleri Bakanlığı dünyaya 'FETÖ' yapılanmasını ve Türkiye’de yaptığı kumpasları sıralarken örnek gösterdiği Ahmet Şık’ın FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanması da akılları karıştırıyor.

15.07.gov.tr adresiyle kurulan internet sitesi yayım yapmaya başladı. Sitede; "15 Temmuz 2016 Halkın Zaferi" başlığıyla darbe girişimi sırasında yaşananlar kronolojik olarak saatlere göre sıralanıyor. İngilizce hazırlanan internet sitesinde fotoğraf ve videolarla 15 Temmuz’da yaşananlar saat saat anlatılıyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde darbe girişimi öncesinde yaşananların sıralandığı "Before Coup Attempt" (Darbe girişiminden önce) adlı bölüm de yer alıyor. Söz konusu bölümde, FETÖ’nün darbe girişimi öncesi Türkiye’de işlediği suçlar ve yaptığı kumpaslar şöyle sıralanıyor:

"Aralık 2002’de Prof. Necip Hablemitoğlu cinayeti”, “Kasım 2005’te Şemdimli’de kitabevinin bombalanması”, “Ocak 2007’de Hrant Dink cinayeti”, “2007-2011 arasında Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk davaları", "Mart 2011’de gazetecilere karşı linç kampanyası", "Eylül 2011’de Oslo görüşmelerinin sızdırılması", "Şubat 2012’de MİT Müsteşarı’nın tutuklanma girişimi", "Aralık 2013’te 17/25 Aralık kumpası", "Mart 2014’te Dışişleri Bakanlığı’ndaki resmi konuşmaların sızdırılması." Mart 2011’de gazetecilere karşı linç kampanyası başlığında Ahmet Şık’ın 2011’de tutuklanmasına ilişkin bir fotoğrafa yer veriliyor. Söz konusu bölümde gazetecilere düzenlenen linç kampanyaları İngilizce olarak "3 Mart 2011’de FETÖ bağlantılı polisler, FETÖ’ye muhalif olmalarıyla bilinen dokuz gazetecinin gözaltına alınması emrini verdi. Listede FETÖ’nün Hrant Dink cinayetinde yer aldığını açıklayan Nedim Şener yer aldı.

Bir diğer gazeteci Gülencilerin polis teşkilatındaki faaliyetleri hakkında yayımlanmamış bir kitap taslağını hazırlayan Ahmet Şık’tı. 25 Mart 2011 tarihinde Şık’ın yayıncısına polis tarafından baskın düzenlendi ve taslağın el yazması ile bütün dijital kopyaları alındı. Gülen’in kumpaslarını araştıran Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Soner Yalçın da iftira kampanyaları, tehditler ve tutuklamalara maruz kaldı" açıklamasıyla anlatılıyor.