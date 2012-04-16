Dışişleri Bakanlığı fahri konsolosları çağırdı

Dışişleri Bakanlığı, çeşitli ülkelerde görev yapan fahri konsolosları görev bölgelerinde bulunan Türk vatandaşları ile iş adamlarına daha etkin ve kapsamlı hizmet vermeleri amacıyla Türkiye'ye çağıracak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt dışında büyükelçiliklerimize bağlı olarak, muvazzaf misyonlarımızın bulunmadığı ülkelerde veya şehirlerde görev yapan fahri konsoloslarımızın görev bölgelerinde bulunan vatandaşlarımıza ve iş adamlarımıza daha etkin ve kapsamlı hizmet vermeleri, ülkemizde kaydedilen siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri ve mevzuatımızdaki yenilikleri daha yakından tanımaları maksadıyla bölgeler itibarıyla ve dönemsel olarak Türkiye'ye çağrılmaları yönünde çalışma başlatılmıştır" denildi.

Avrupa bölgesindeki 18 ülkede görev yapan 34 fahri konsolosun ilk ekip olarak 20 Nisan'a kadar Türkiye'de ağırlanacağı, fahri konsoloslara ziyaretleri süresince Ankara'da Türkiye'nin dış politikası, ekonomisi ve konsolosluk mevzuatında meydana gelen yenilikler konusunda bilgi verileceği kaydedildi.

Fahri konsolosların Türkiye'nin sosyal ve kültürel özelliklerini daha yakından tanımaları amacıyla Konya, Nevşehir ve İstanbul'a da gidecekleri, gelecek yıllarda Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik ve Amerika'daki fahri konsolosların da benzeri düzenlemeler kapsamında Türkiye'ye davet edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.