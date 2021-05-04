Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir.

Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır."

Mısır'la diplomatik temaslar yeniden başlamıştı

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, Müslüman Kardeşler hareketinin lideri ve devlet başkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesine neden olan askeri darbenin ardından kopma noktasına gelmişti. 2013 sonrası iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine gerilemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Mart'ta Mısır'la diplomatik temasların yeniden başladığını açıklamıştı.

Geçen günlerde de Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Konuyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmişti.

Öte yandan Habertürk, dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyetin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Kahire'ye gittiğini duyurmuş, konuya ilişkin resmi açıklama yapılmamıştı. Dışişleri Bakanlığı, Önal'ın temaslarının yarın başlayacağını ve iki gün süreceğini duyurmuş oldu.