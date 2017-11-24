T24 LogoT24 Logo
Politika

Dışişleri Bakanlığı: Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin, mesnetsiz suçlamalarla 'terör örgütü' olarak ilan edilmesi vahim bir yanlış

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından yayınlanan ortak bildiriyle, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin, mesnetsiz suçlamalarla 'terör örgütü' olarak ilan e

24 Kasım 2017 22:29

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, \"Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından yayınlanan ortak bildiriyle, Dünya Müslüman Alimler Birliği\'nin, mesnetsiz suçlamalarla \'terör örgütü\' olarak ilan edilmesini derin bir teessürle karşıladık. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak, Müslümanlar arasındaki dayanışma ihtiyacının arttığı bir dönemde atılan bu adımı, sadece İslam karşıtı çevrelere hizmet edecek vahim bir yanlış olarak değerlendiriyoruz\" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından yayınlanan ortak bildiriyle, Dünya Müslüman Alimler Birliği\'nin, mesnetsiz suçlamalarla \'terör örgütü\' olarak ilan edilmesini derin bir teessürle karşıladık. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak, Müslümanlar arasındaki dayanışma ihtiyacının arttığı bir dönemde atılan bu adımı, sadece İslam karşıtı çevrelere hizmet edecek vahim bir yanlış olarak değerlendiriyoruz. Hiçbir terör olayına bulaşmamış alimleri çatısı altında toplayan böyle bir kuruluşun terör örgütü olarak ilan edilmesini, medeniyetimizin ilim-irfan geleneğine aykırı bir tutum olarak görüyoruz. Yanlış bir değerlendirmeden kaynaklandığını ümit ettiğimiz bu tasarruftan bir an önce vazgeçilerek, Dünya Müslüman Alimler Birliği\'ne ve bu çatı altında biraraya gelen alimlerimize hak ettikleri saygının gösterilmesini bekliyoruz.\" 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHADIŞİŞLERİ BakanlığıArabistan Birleşik Arap Emirlikleri BahreynMısırDünya Müslüman Alimler BirliğiTeşkilatıZirve Dönem BaşkanıMüslümanlarDışişleri BakanlığıHiçbirYanlış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24