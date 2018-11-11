Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs’te 792 yeni konutun inşasına onay veren İsrail'e tepki gösterdi.

Bakanlıktan yaptığı yazılı açıklamada İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te 792 yeni konutun inşasına onay vererek uluslararası hukuku hiçe saydığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamanın tamamı şöyle: "İsrail makamları, Doğu Kudüs’teki yasadışı Ramat Shlomo ve Ramot yerleşimlerinde 792 yeni konutun inşasına onay vererek uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saymıştır. İki devletli çözüm vizyonuna geri dönülemez şekilde zarar veren bu yasadışı adımları reddediyoruz."