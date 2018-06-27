Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Türkiye'ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi\'nin 26 Haziran\'da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararlara ilişkin, \"AB\'nin, Türkiye\'ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB\'nin sözkonusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşanın ülkemiz olduğunu ileri sürmek iki yüzlülük ve tutarsızlıktır\" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi\'nin 26 Haziran\'da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi\'nin 26 Haziran\'da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların ülkemize ilişkin bölümü bir kez daha AB\'nin ülkemize karşı önyargılı ve hakkaniyetle bağdaşmayan tutumunu yansıtmaktadır. Sözkonusu kararlarda, ülkemizin adaylık statüsüne halel getirilmemekle birlikte, \'AB Genişlemesi\' bahsinde katılım sürecimizin devamının anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Öte yandan, hem ülkemizin hem de AB\'nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamak mümkün değildir. AB\'nin, Türkiye\'ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB\'nin sözkonusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşanın ülkemiz olduğunu ileri sürmek iki yüzlülük ve tutarsızlıktır.\"



ANKARA (DHA)