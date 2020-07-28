Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Osman Kavala'yla ilgili çağrısı hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin Osman Kavala'yla ilgili çağrısı hukuk devleri ilkesiyle bağdaşmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adıgeçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır." denildi.

Açıklamada, "Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdürü Hakan Atilla’yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den bin gündür hüküm giymeden hapiste tutulan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Sivil toplum aktivisti, iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Gezi davasında beraat etmesinin hemen ardından üç yıldır açık tutulan, daha önce tahliyesine karar verilen soruşturma dosyası üzerinden yeniden tutuklanmıştı.

1000. gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'nda açıklama geldi.

"Osman Kavala serbest bırakılmalı"

Açıklamada Türkiye'ye 'uluslararası sorumlulukları' hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden bin gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatıyor. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uyması, Osman Kavala'yı serbest bırakması, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlandırılması için çağrıda bulunuyoruz." TIKLAYIN | ABD Dışişleri'nden Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı

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