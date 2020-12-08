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Dışişleri Bakanlığı, 8 büyükelçinin görev yerini değiştirdi

08 Aralık 2020 08:43

Dışişleri Bakanlığı, bazı büyükelçilerin ve daimi temsilciliklerin yeni görevlendirmelerini yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu isimleri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ etti.

Buna göre, Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliğine, Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliğine, Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine, Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine, Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliğine, Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğine, Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliğine, Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğine atandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.

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