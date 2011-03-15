-DIŞİŞLERİ BAKANLARI İMZAYA HALA YAKIN DEĞİL PARİS (A.A) - 15.03.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan G-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda tarafların, Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi konusunda bir anlaşma imzalanmasına hala yakın olmadığı bildirildi. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, basına yaptığı açıklamada, toplantıya katılan bakanların, Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi konusunda bir anlaşmaya henüz yakın olmadıklarını belirtti. ''G-8 bakanları en erken bu hafta içinde BM Güvenlik Konseyi'nde, alınacak ek tedbirleri incelemek amacıyla Libya konusunda yeniden bir görüşme açılmasına karar verdi'' diyen Frattini, burada yapılacak görüşmelerin, Fransa ve İngiltere tarafından tercih edilen, Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasını da içereceğini kaydetti. Frattini, buna karşın Paris'teki G-8 toplantısında Rusya ve Almanya'nın onaylamak konusunda istekli olmadıkları uçuşa yasak bölge oluşturulmasına ilişkin çeşitli teklifler arasındaki farklılıkların azaltılamadığını kaydetti.