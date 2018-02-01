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Dışişleri Bakanı'ndan Soçi Zirvesi açıklaması: Listede Mihraç Ural yoktu, tutuklanıp iadesini istedik

Dışişleri Bakanlığı, Soçi'de görülen Mihraç Ural için Rusya'dan izahat istemişti

01 Şubat 2018 14:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne çağrılan eski THKP-C lideri Mihraç Ural'ın Türkiye'ye verilen listede yer almadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Bu şahıs kırmızı bültenle aranan bir isim. Rusya'nın bize verdiği listede bu isim yok. Bu şahsın tutuklanıp Türkiye'ye teslim edilmesini istedik" diye konuştu.

"Sahte belgelerle ülkeye girmiş ve farklı yerlerde fotoğraf çektirerek adeta şov yapmıştır diyen Çavuşoğlu, "bu konuda Rusya'nın çalışmalar yaparak geri dönüş sağlayacağını" söyleyerek, konuyla bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilgilendiğini ifade etti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Muhalefetin tereddütlerinin giderilmesi için Lavrov'u aramıştım. Ancak giden gruplar havaalanında rejimin bayraklarını ve logolarını görünce katılmak istemediler. Katılmayınca da tüm yetkileri garantör ülke olarak bize devretti. Bu ufak tefek krizleri de aştık. Suriye konusu kolay bir konu değil. Bana göre sonuç bildirgesi çok başarılı. Biz garantör ülkelerden birisi olarak istediklerimizi buraya koyduk. BM Güvenlik Konseyi kararına, Cenevre sürecine atıfta bulunması önemli. Anayasa komisyonu için 150 isim belirledik. Üç garantör ülke, 50'şer isim verdi. De Mistura, bu 150 kişi içerisinden bir anayasa komisyonu oluşturacak. Ve bu komisyon Cenevre'de toplanacak. Rejimin artık anayasa ve seçim konusunda tartışmaya başlaması gerekiyor. Bence başarılı bir zirve oldu.

Mihraç Ural

Biz Rusya'dan izahat istedik. Bu şahsın tutuklanıp Türkiye'ye teslim edilmesini istedik. Bu şahıs kırmızı bültenle aranan bir isim. Rusya'nın bize verdiği listede bu isim yok. Sahte belgelerle ülkeye girmiş ve farklı yerlerde fotoğraf çektirerek adeta şov yapmıştır. Şimdi bu konuda Rusya çalışmalar yapıp bize dönecek. Bizzat Putin ilgileniyor.

Fransa'daki Ermeni soykırımı söylemleri

Fransa hukuktan bahsediyor. Anayasa mahkemesinin kararı var. Soykırım tabiri, siyasi bir tabir değil, hukuki bir tabirdir. Fransa anayasa mahkemesi de bu konu da kararını vermiştir.

Afrin'le ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir'i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye'nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir."

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