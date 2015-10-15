Dışişleri Bakanı'ndan PYD Eş Başkanı'na: Türkiye'nin iradesinden şüphe ederse kendisi için iyi olmaz!

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim'in, "Türkiye bizi vurusa kendimizi savunuruz" şeklindeki sözlerini değerlendiren Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu,"Beşar Esad'ın tekrar Suriye'ye hakim olabileceğini düşünenler hayal içinde. Salih Müslim'i aklı selime, aklını başına almaya davet ediyorum. Türkiye'nin iradesinden, kararlığından şüphe ederse kendisi için iyi olmaz. PYD'ye verdiğimiz mesaj açıktır. Türkiye'ye dönük herhangi bir hareket olduğunda gereken cevap tereddütsüz verilecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısında Feridun Sinirlioğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile Suriye'de geçiş sürecinin nasıl hayata geçirileceği konusunun görüşüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Suriye'deki rejimin yarattığı durumun ve sivil halkın maruz kaldığı güçlüklerin gelişmeler doğrultusunda daha da vahim bir hal almaması önem arz etmektedir. Bunun için siyasi bir çözümü mümkün kılacak bir geçiş süreci nasıl hayata geçirilebilir? Hangi adımlar atılabilir? Bunu etraflıca ele aldık. Temel amacımız bölgede, barış ve istikrar. Bu çerçevede Türkiye ve Sudi Arabistan'ın görüşleri tamamen örtüşüyor. Bölgemiz çok zor bir süreçten geçmektedir. Bu sorunların üzerinden ancak sağduyulu politika ile gelebiliriz" diye konuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr yaptığı açıklamada, "Suriye'ye dış güçlerin, Rusya'nın müdahale etmesi çok kritik bir konu olduğunu dile getirdik. Görüşmemizde, Filistin meselesine deyindik."

"Beşar Esed'in Suriye'de rolünün olmaması konusunda mutabıkız"

Rusya'nın, Suriye'deki hava harekatına ve Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim'in "Türkiye bizi vurursa kendimizi savunuruz" yönündeki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Adil el-Cubeyr, "Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye için önemli olan siyasi bir çözümün ortaya çıkması. Cenevre'de uygulanan kararların uygulanması çok önemli bizim için. Kesinlikle Beşar Esed'in Suriye'de rolünün olmaması konusunda mutabıkız. Suriye'deki muhalefetin desteklenmesi çok önemli. Rusya tarafı ile yaptığımız görüşmelerde, Suriye'deki kritik dönemden bahsettik. Cenevre 1 kararlarına uyulması gerektiğini kendilerine ilettik. Bunun sonucunda inşallah terör ile mücadelemiz daha da etkin olacaktır" diye yanıt verdi. Aynı soruya Feridun Sinirlioğlu ise şu yanıtı verdi:

"Bizim bütün amacımız bir an önce özellikle Suriye'de istikrarın tekrar kalıcı bir şekilde tesis edilmesidir. Suriye'de bunun yolu bir siyasi değişimi sağlayacak bir geçiş süreci ile sağlanabilir. Eğer Beşar Esad'ın tekrar Suriye'ye hakim olabileceği ve Suriye'de otoritesini kurabileceği bu yolla da Suriye'nin tekrar istikrara kavuşabileceğini düşünenler varsa bunlar hayal içindedir. Beşar Esad'ın son 4 buçuk yılda yaptığı ile halkına karşı yürüttüğü savaş ile geldiğimiz nokta bellidir. 350 bin insan ölmüştür. Ülkenin yarısı yerinden yurdundan edilmiştir. 12 milyon insan evsiz barksız duruma getirilmiştir. Duruma müdahale eden tüm ülkelere ilettik. Rusya büyük bir yanlışın içindedir. Yaptığı sadece Suriye'nin geçiş dönemine, girdiği bu kargaşa durumundan çıkması ihtimalini, imkanını geciktirmekten başka bir yarar getirmeyecektir. Bu konu7da uyarılarımıza devam edeceğiz. Suriye'deki muhalefetin talepleri, bellidir. Demokrasi içinde yaşamak istemektedir. Bu meşru talepleri sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Sonuçta haklı olan kazanacaktır. Halkına karşı savaş yürüten hiç kimse başarıya ulaşmamıştır."

"PYD'ye: Türkiye'ye dönük herhangi bir harekete gereken cevap verilecektir"

Salih Müslim'in "Türkiye bizi vurursa kendimizi savunuruz" yönündeki açıklamalarına ilişkin Feridun Sinirlioğlu, "Salih Müslim'i aklı selime, aklını başına almaya davet ediyorum. Türkiye'nin iradesinden, kararlığından şüphe ederse kendisi için iyi olmaz. Türkiye terör ile mücadele etmektedir. Kararlılığını kimse sınamaya kalkmamalı. PYD'ye verdiğimiz mesaj açıktır. Türkiye'ye dönük herhangi bir hareket olduğunda gereken cevap tereddütsüz verilecektir" dedi.