ABD'nin silah yardımını doğrulayan PYD lideri Müslim, Davutoğlu’nun eleştirisi için ne dedi?

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Amerika'nın kendilerine silah gönderdiğini doğruladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tehditlerine yönelik olarak Müslim, 'Kimseye saldırmıyoruz ancak bize saldıranlara karşı da kendimizi savunuruz' uyarısında bulundu.

Salih Müslim, Amerika'nın bölgeye gönderdiği silahlar ve Ahmet Davutoğlu'nun "PYD'ye müdahale ederiz" tehdidine ilişkin ANF'nin sorularını yanıtladı.

Müslim, kendilerine gelen silahların IŞİD'e karşı kullanıldığı ve bu silahların Rojava dışında herhangi bir yerde kullanılmayacağını söylerken, Türkiye’ye "düşmanlık politikasından vazgeç" çağrısında bulundu.

"Bu daha başlangıç, devamı da gelecek"

Amerika’nın bölgeye gönderdiği silahlara ilişkin bilgi veren Müslim, kendilerinin kontrolünde olan bölgeye 50 ton silah bırakıldığını doğruladı. Müslim, "Bize ve müttefik olduğumuz gruplara 50 ton silah gönderildi. Bu daha başlangıç, silahların devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.

"Silahlar ancak bize yeter"

Davutoğlu’nun boş tehditlerden vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Müslim, ‘’bu silahlar sadece bize verilmedi. Bu silahlar ortak hareket ettiğimiz Arap gruplarına da verildi. Silahların Türkiye’ye veya başka bir yerde kullanılacağı bir çarpıtmadır. Bu silahlar ancak bize yeter. Bunlarla kendimizi DAİŞ’e karşı savunuyoruz. PKK’ye gitmesi veya Türkiye’de kullanılması söz konusu değildir" dedi.

Müslim, Davutoğlu’nun ‘’müdahale ederiz’’ tehdidine ilişkin ise şunları söyledi: "Türkiye’ye Rojava’ya saldırırsa kendimizi savunuruz. Biz kimseye saldırmıyoruz ancak bize saldıranlara karşı da kendimizi savunuruz. Biz Türkiye’ye her zaman kardeşlik çağrısında bulunduk ve kendilerine yönelik şimdiye kadar hiçbir olumsuz tavrımız olmadı."

"Türkiye ile son zamanlarda bir temasınız oldu mu" sorusuna Müslim, "Bize her gün 'terörist' diyenlerle nasıl görüşürüz" yanıtını verdi.

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Rakka ve Cerablus’a yönelik operasyonun da masada olduğu ve şu an sadece zamanlanması için çalışıldığını aktarırken, "Rusya’nın da bu operasyona olumlu bakacağını" kaydetti.