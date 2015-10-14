ABD Savunma Bakanlığı: Askeri yardım YPG’ye değil, Suriyeli Arap bir gruba gitti

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'deki IŞİD karşıtı muhaliflere yapılan askeri malzeme yardımının YPG'ye değil, yaklaşık 5 bin kişilik bir Suriyeli Arap gruba gittiğini bildirdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün gazetecilerle yaptığı sohbette, "söz konusu silahların Türkiye'de kullanıldığı belirlenirse imha edileceğini" söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, bir soru üzerine, önceki gün Suriye'nin kuzeyinde muhaliflere havadan yapılan askeri malzeme yardımının YPG'ye gitmediğini vurguladı. Amerikalı yetkili, "Biz Suriyeli Araplarla çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Aynı yetkili, verilen askeri malzemenin yanlış kişilerin eline geçmesinin önlenmesi konusunda ise şunları söyledi: "Hesap verebilirlik konusunda çok dikkatli bir program yürütüyoruz. Bir miktar küçük silahlara ait mühimmat veriyoruz ve bunu nasıl kullandıklarına, IŞİD'e karşı kullanıp kullanmadıklarına bakıyoruz. İlerleme ve etkinlik için ölçütlerimiz var. Yapmalarını istediklerimizi yapmazlarsa bir daha bizden bir şey alamazlar. IŞİD'e karşı etkin bir mücadele verirlerse gönderdiğimiz paketlerin ağırlığı artacak, operasyonları için hava saldırısı desteği alacaklar."

"Füze fırlatma sistemi yok çünkü..."

Savunma Bakanlığı yetkilisi, sağladıkları silahlar arasında füze fırlatma sistemleri bulunmadığını, sadece mühimmat yardımı yapıldığını söyledi ve şöyle devam etti: "Stratejimiz dahilinde bu yok. IŞİD'in elinde uçak yok. O nedenle bu gruplara karadan havaya fırlatılan füzeler veya omuzdan fırlatılan füzeler vermemizin bir anlamı yok. Ayrıca, omuzdan fırlatılan uçaksavar füzelerinin terörizm içinde yarattığı tehdidin farkındayız. Bu yüzden bu tür malzemenin kesinlikle yanlış kişilerin eline geçmesini istemeyiz."

"Yardımı IŞİD’e odaklananlara yaptık"

ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'e karşı Suriye ve Irak'ta yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Steve Warren ise düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin IŞİD karşıtı Suriyeli muhaliflere yaptığı askeri yardımla ilgili bilgi verdi. Warren, askeri malzeme yardımının 500 milyon dolar bütçesi olan, şu ana kadar 300 milyon dolar harcanan ve geçen hafta muhaliflere eğitim verilmesini öngören bölümünün durdurulduğu açıklanan eğit-donat programı kapsamında yapıldığını söyledi. Warren, harcanan paranın büyük bölümünün malzeme alımına gittiğini, alım yapılan kısımdan 50 ton mühimmatın önceki gece bir C-17 uçağı tarafından havadan indirildiğini, mühimmatın daha çok mermilerden oluştuğunu, bunlar arasında otomatik silah, saldırı tüfeği mermilerinin yanı sıra el bombaları, havan mermileri ve RPG-7 roketatar mermileri bulunduğunu söyledi.

IŞİD ile mücadele eden Suriye'deki ılımlı muhalifleri desteklediklerinin altını çizen Warren, verilen askeri malzemenin kullanımının kısıtlanması konusunda bir müdahaleleri bulunamayacağını belirterek, "Ancak bu mühimmat ve malzemeyi IŞİD'e odaklandıklarından emin olduğumuz güçlere verdik" dedi.

5 bin kişilik Suriyeli Arap grup

Warren, askeri malzeme verilenlerin kendiliğinden koalisyon oluşturan yaklaşık 5 bin kişilik bir Suriyeli Arap grup olduğunu bildirdi. Bu grubun sadece liderinin güvenlik taramasından ve özel bazı ekipmanın kullanımı konusunda eğitimden geçirildiğini kaydeden Warren, "Suriyeli-Arap koalisyonu savaşçıları" olarak tanımladıkları grubun IŞİD ile Rakka kenti civarında mücadele ettiği bilgisini verdi.

Warren, "Bu kişiler Rakka'ya çok yakın değiller, IŞİD ile aylardır savaşıyorlar. Bu kişiler rejim güçlerine yakın da değiller. Bunlar özellikle IŞİD yakınındalar" diye konuştu. Yardımın devam edeceği bilgisini veren Warren, ilerleyen günlerde çok küçük bir grubun birkaç gün sürecek kısa bir eğitimden geçirileceğini, bu eğitimde de bazı malzemelerin kullanımı hakkında bilgi sağlanacağını kaydetti.

Ankara, ABD ve Rusya'yı uyardı

50 ton mühimmat havadan Suriye’deki PYD birliklerine atıldığı yönündeki iddialar üzerinde Ankara, ABD ve Rusya’yı silah yardımları konusunda uyardı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass dün sabah Dışişleri Bakanlığı’na gitti. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi de bakanlığa çağrıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, gazetecilerle sohbetinde, "söz konusu silahların Türkiye'de kullanıldığı belirlenirse imha edileceğini" söyledi. Davutoğlu, "PYD’ye verilen yardımın PKK’ya gitmeyeceği konusunda kimse bize inandırıcı bir gerekçe söyleyemez. Irak’ta kullanıldığını, Türkiye’de kullanıldığını tespit edersek, PKK’ya yaptığımız müdahaleyi yapar, bulunduğu yerde silahları yok ederiz" dedi.