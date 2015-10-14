Davutoğlu: PYD'ye verilen silahların Türkiye’de kullanıldığını tespit edersek, bulunduğu yerde imha ederiz

ABD, Suriye’de IŞİD’e karşı savaştığı gerekçesiyle PYD’ye silah yardımlarını artırdı. Son olarak 50 ton mühimmat havadan Suriye’deki PYD birliklerine atıldı. Ankara, ABD ve Rusya’yı silah yardımları konusunda uyardı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass dün sabah Dışişleri Bakanlığı’na gitti. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi de bakanlığa çağrıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Türkiye’de kullanıldığını tespit edersek, o silahları bulunduğu yerde imha ederiz” dedi.

Başbakan'ın gazetecilerle sohbetinde yer alan Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in aktarımları şöyle:

"PKK ile PYD ayrı değil"

“5-6 ay öncesi ya da bir sene önce DEAŞ’a karşı PYD’yi kullanmayı düşünen müttefik ülkeler PKK’nın Türkiye’ye yönelik bir saldırısı olmadığı dönemlerde bunu bir çerçeveye oturtabilirlerdi, yine doğru değildi, ama PKK’ya, Türkiye’ye saldırdıktan sonra yardım yaptılar. PKK ve PYD’ye bir silah mühimmat yardımı yapılırsa Kuzey Irak’ta aldığımız tedbir neyse Suriye’ye yönelik de alırız. PYD ve PKK’yı ayırt etmek 5-6 ay öncesinde belki bir anlam taşıyabilirdi, ama bu ayrımın artık bir anlamı kalmamıştır. ABD nezdinde diplomatik girişimler yapılacak, bunu kabul etmediğimiz bildirilecek.Amerika, Musul’da Irak ordusuna en sofistike silahları verdi değil mi? Irak ordusu çekildi, silahlar DEAŞ’a kaldı. PYD’ye verilen yardımın PKK’ya gitmeyeceği konusunda kimse bize inandırıcı bir gerekçe söyleyemez. Irak’ta kullanıldığını, Türkiye’de kullanıldığını tespit edersek, PKK’ya yaptığımız müdahaleyi yapar, bulunduğu yerde silahları yok ederiz."

"YPG’ye değil Araplara"

Öte yandan AA’nın sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, ABD’nin yolladığı 50 tonluk mühimmatın YPG’ye değil, IŞİD’e karşı savaşan Arap güçlere gittiğini söyledi. ABD’nin IŞİD’e karşı Suriye ve Irak’ta yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu’nun Sözcüsü Albay Steve Warren de mühimmatın IŞİD’e karşı koalisyon oluşturan 5 bin kişilik Arap birliğine gittiğini kaydetti.