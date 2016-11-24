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Dışişleri Bakanı'ndan Avrupa Parlamentosu'na: Halkımızın yorumlarına baktık, hiç umrunda değil

"AB kendini check etmeli, politikalarını düzeltmeli"

24 Kasım 2016 22:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakereleri durdurma yönündeki kararını değerlendirdi. "Halkımızın yorumlarına baktık, hiç umrunda değil" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "AB, ortaya koyduğu vizyonsuzlukla AB’nin giderek hem kredisi düşüyor. AB kendini check etmeli, politikalarını düzeltmeli" diye konuştu. Avrupa Parlamentosu'nun kararının ardından açıklama yapan AB Bakanı Ömer Çelik "Avrupa Parlamentosu'nun kararını yok hükmünde sayıyoruz" demişti. Başbakan Binali Yıldırım ise müzakerelerin uzun süredir zoraki bir şekilde yürüdüğünü ifade ederek "AP kararının hiçbir önemi yok, ilişkileri kerhen yürüyordu" sözlerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Halkımızın yorumlarına baktık, hiç umrunda değil. Bizim bazı tedbirler almamızı istiyor, genel anlamda halkımız AP’nin aldığı kararı reddediyor. AB’nin bir parlamentosu var, 28 ülkeden seçilenler var ve aldıkları kararı hiçi kimse önemsemiyor ve kendi kredisini yerle bir ediyor. Ortaya koyduğu vizyonsuzlukla AB’nin giderek hem kredisi düşüyor. İngiltere de zaten böyle bir AB içinde yer almak istedi. AB kendini check etmeli, politikalarını düzeltmeli. Tamamen reddediyoruz, hiç kusura bakmasınlar, AB başkasına ders verecek bir düzeyde değil. AB bu kararlarla kendisini küçük düşürüyor."

AB Bakanı: Yok hükmünde sayıyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması çağrısı yapan karar taslağını kabul etti. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik karar taslağına ilişkin olarak "Avrupa Parlamentosu'nun kararını yok hükmünde sayıyoruz" dedi.

 

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