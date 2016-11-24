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Binali Yıldırım: AP kararının hiçbir önemi yok, ilişkileri kerhen yürüyordu

Binali Yıldırım, Suriye'de Türk askerine yönelik saldırının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiği mesajını verdi

24 Kasım 2016 20:05

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'de Türk askeri birliklwerine yönelik saldırı ve Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakereleri askıya almak yönündeki kararlarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Suriye'de 3 askerin şehit olduğu, 10 askerin yaralandığı saldırı hakkında isim vermekten kaçınan Yıldırım, TSK tarafından yapılan ve saldırının Esad rejimi tarafından gerçekleştiriliği ifade edilen mesajın geçerli olduğunu söyledi. 

Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'nun üyelik müzakerelerini durdurma yönündeki kararı "Bu kararın bizim açımızdan hiçbir bir önemi yok. AB ile ilişkiler zaten de böyle aman aman çok sıkı fıkı ilişkiler değil" sözleriyle değerlendirdi.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizin sınırlarımızın güvenliğinden emin olmak için başlatılan bir operasyon. Bu operasyonun halen El Bab civarında bölgenin terörden temizlenmesi için çalışmalar ÖSO ile Türkiye Cumhuriyeti silahlı kuvvetler mensuplarının desteğiyle devam ediyor. Maalesef dün gece yapılan hava saldırısında 3 askerimiz şehit oldu, 10 askerimiz yaralandı.

Bölgede DAEŞ ile yaptığı bu savaşın bazıları memnun olmamış. Ancak bu yapılan saldırılar da elbetteki karşılığını görecektir. Bu ve buna benzer saldırılar nereden gelirse gelsin, silahlı kuvvetlerimizin Türkiye’nin terörle mücadele konusunda kararlılığını asla ve asla azaltmaz. Çünkü hem Suriye’de istikrarın hem de Türkiye’deki can ve mal güvenliğinin temizlik harekatıdır.

TSK’nın yaptığı açıklama aynen geçerli. 

 

AP’nin müzakere kararı

 

Bu kararın bizim açımızdan hiçbir bir önemi yok. AB ile ilişkiler zaten de böyle aman aman çok sıkı fıkı ilişkiler değil. AB şunu anlamalı, Avrupa gelecek vizyonunu Türkiye ile mi Türkiye’siz mi şekillendirecek. AB, güvenlik için Türkiye vazgeçilmez derken eften püften nedenlerle böyle kararlar almış olması tam bir çelişkidir. Özellikle AB üyesi ülkelerin liderlerini bu vizyonsuzluğa karşı seslerini yükseltmelerini bekliyoruz. AB, insani değerlerini demokrasi değerlerini bir yandan savunurken, basın özgürlüğünü, konuşma hürriyetini savunurken bir yandan da Rusya’nın basın yayın organlarının kapatılması yönünde kararlar alıyorlar.  Bize demokrasi dersi vermeye çalışanların gerçek yüzünü bütün dünya ibretle izliyor.

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