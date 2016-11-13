Dışişleri Bakanı'ndan AP'ye: Ekonomik yaptırımlarla ilgili elinden geleni ardına koymasın!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz için “iki yüzlü” suçlamasında bulundu. Çavuşoğlu, "Önce PKK faaliyetlerini durdursunlar. Ekonomik yaptırımlarla ilgili ve diğer konularla ilgili elinden geleni ardına koymasın. AB ve Parlemento başkanının iki yüzlülüğünü her zaman olduğu gibi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Konutu'nda Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu'na AP Başkanı Martin Schulz'un Türkiye'ye yönelik son açıklamaları soruldu.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"AP Başkanı'nın söylediklerinin bizim için çok fazla önemi yok" diyen Çavuşoğlu, "Gücü yetiyorsa PKK faaliyetlerine son versin. Böyle görünüyor ki ya destekliyor ya gücü yetmiyor. Schulz'un yaptığı açıklamaya baktığınızda üst perdeden tehditkar açıklamalar yapıyor. Bu bizi etkilemez. Biz halkımızdan güç alıyoruz. Türkiye'deki gelişmelerle ilgili açıklamaları var. PKK'lılar da çok iyi savunuyor. Kaymakamızın şehit edildikten sonra bir açıklamaları oldu mu? Bir PKK'lı çok önemli ama şehitlerimizin, öldürülen Kürt vatandaşlarımızın hiçbir önemi yok. Önce PKK faaliyetlerini durdursunlar. Ekonomik yaptırımlarla ilgili ve diğer konularla ilgili elinden geleni ardına koymasın. AB ve Parlemento başkanının iki yüzlülüğünü her zaman olduğu gibi görüyoruz."