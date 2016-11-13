AP: Türkiye, idam cezasını getirirse üyelik görüşmeleri sona erer

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye’de idamın yeniden getirilmesinin kırmızı çizginin aşılması anlamına geleceğini söyledi ve görümelerin sona ereceğini belirtti.

Schulz, Türkiye’de idamın yeniden getirilmesinin kırmızı çizginin aşılması anlamına geleceğini hatırlatarak, bunun üyelik görüşmelerinin sonu olacağını söyledi. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Schulz, Türkiye’deki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

“Türkiye idam cezasını yeniden getirirse, bu durumda üyelik görüşmeleri sona erer” diyen Schulz, idamın üyelik görüşmeleri için kırmızı çizgi olduğunun altını çizdi.

Buna gerek kalmamasını umduğunu kaydeden Schulz, Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduğunu dile getirdi.

"Yardım etme şansımız kalmaz"

“Türkiye ile ilişkileri durdurursak, muhalefet ve gözaltına alınanlara yardım etme şansımız kalmaz” diyen Schulz, "Bu nedenle diyalogun sürdürülmesinden yanayım” ifadelerini kullandı.

Muhalefete ve gazetecilere yönelik tutumu da eleştiren Schulz, ekonomik yaptırım seçeneğini gündeme getirdi. Schulz, ”Türkiye’deki durumun devam etmesi halinde, Avrupa Birliği olarak ekonomik yaptırımlar dahil, bazı önlemleri düşünmek zorunda kalacağız. Yıl sonuna kadar Türkiye’nin de üye olduğu gümrük birliğinin reforme edilmesi gerekiyor. Muhalefet milletvekilleri ve gazetecilerin tutuklanmasının ardından gümrük birliğinin genişletilebileceğini düşünemiyorum” dedi.