Dışişleri Bakanı'ndan, ABD'nin yeni seyahat kategorilendirmesinde Türkiye'nin 'riskli' sayılmasına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin yeni seyahat kategorilendirmesinde Türkiye’nin, ‘keyfi gözaltılar ve terör’ gerekçesiyle 3. sıradaki ‘riskli’ ülkeler arasında sayılmasına tepki gösterdi.

Türkiye'nin ABD’den daha az güvenli bir ülke olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Hatta Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir. Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım" dedi.

10 Ocak’ta yeni bir seyahat kategorilendirmesi yayınlayan ABD, Türkiye'yi “riskli” anlamına gelen 3. kategoride değerlendirmişti. Seyahatin yeniden gözden geçirilmesi uyarısının yapıldığı 3. kategoride, ülkenin emniyet ve güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığı bilgilendirilmesi yapılmış ve Türkiye’nin bu kategoride yer almasına gerekçe olarak “terörizm” ve “keyfi tutuklamalar” gösterilmişti.

"Seyahat etmeyin” uyarısı yapılan 4. kategorideki ülkeler arasında ise Irak, Suriye, Yemen ve Kuzey Kore gibi ülkeler yer almıştı.

Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı da bugün bir karşı açıklama yayınlayarak ABD’ye gidecek vatandaşlarına uyarıda bulunmuştu.