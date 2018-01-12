T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'den ABD'ye "Seyahat uyarısı" misillemesi

Dışişleri Bakanlığı: Terör saldırılarında artış var

12 Ocak 2018 13:31

ABD'nin seyahat uyarılarında "Terörizm ve keyfi gözaltı yapılıyor" denilerek Türkiye'yi 3. kategoride göstermesine yönelik Dışişleri Bakanlığı'ndan 'misilleme' geldi. Bakanlık, "terör saldırılarında artış" gerekçesiyle ABD'ye gidecek olan Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

Tıklayın I ABD'nin seyahat uyarılarında Suriye 4, Türkiye 3. kategoride: Terörizm ve keyfi gözaltı var!

Öte yandan Bakanlık açıklamasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ve Kanada ziyaretleri hakkında da bilgi verildi.

Bakanlığın açıklmasında, "Sayın Bakanımız 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde Vancouver’da Kanada ve ABD Dışişleri Bakanlarının ortak evsahipliğinde düzenlenecek “Kore Yarımadasında Güvenlik ve İstikrar Konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı”na katılacaktır. Sayın Bakanımızın toplantı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir.

Sayın Bakanımızın sözkonusu toplantı öncesinde 11-14 Ocak 2018 tarihlerinde Los Angeles ve Vancouver’ı ziyaret ederek iş, basın ve yerel siyaset çevreleriyle biraraya gelmesi, düşünce kuruluşları ve üniversitelerde etkinliklere katılması öngörülmektedir. Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde ayrıca vatandaşlarımızla buluşması ve Vancouver Başkonsolosluğumuzun açılışını yapması planlanmaktadır." denildi.

 

ETİKETLER

Dışişleri BakanlığıTürkiyeABDseyahat uyarısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24