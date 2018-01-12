Türkiye'den ABD'ye "Seyahat uyarısı" misillemesi

ABD'nin seyahat uyarılarında "Terörizm ve keyfi gözaltı yapılıyor" denilerek Türkiye'yi 3. kategoride göstermesine yönelik Dışişleri Bakanlığı'ndan 'misilleme' geldi. Bakanlık, "terör saldırılarında artış" gerekçesiyle ABD'ye gidecek olan Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

Tıklayın I ABD'nin seyahat uyarılarında Suriye 4, Türkiye 3. kategoride: Terörizm ve keyfi gözaltı var!

Öte yandan Bakanlık açıklamasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ve Kanada ziyaretleri hakkında da bilgi verildi.

Bakanlığın açıklmasında, "Sayın Bakanımız 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde Vancouver’da Kanada ve ABD Dışişleri Bakanlarının ortak evsahipliğinde düzenlenecek “Kore Yarımadasında Güvenlik ve İstikrar Konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı”na katılacaktır. Sayın Bakanımızın toplantı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir.

Sayın Bakanımızın sözkonusu toplantı öncesinde 11-14 Ocak 2018 tarihlerinde Los Angeles ve Vancouver’ı ziyaret ederek iş, basın ve yerel siyaset çevreleriyle biraraya gelmesi, düşünce kuruluşları ve üniversitelerde etkinliklere katılması öngörülmektedir. Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde ayrıca vatandaşlarımızla buluşması ve Vancouver Başkonsolosluğumuzun açılışını yapması planlanmaktadır." denildi.