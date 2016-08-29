Dışişleri Bakanı: YPG, Fırat'ın doğusuna geçmezse hedef olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye operasyonuna ilişkin olarak, "Her şeyden önce gerek Cerablus gerek Afrin'den doğuya doğru başlatılan operasyonun amacı bu bölgeden DAEŞ'i temizlemektir" dedi. "Burada YPG'nin hem ABD'nin söz verdiği gibi hem de kendilerinin açıkladığı gibi bir an önce Fırat'ın doğusuna geçmesi gerekiyor, geçmediği taktirde hedef olacaktır" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Operasyonun yapıldığı Menbiç dediğimiz bölgede Araplar ağırlıklı olarak yaşıyor ve Türkiye'nin desteklediği güçler de esasen bu bölgeden insanlar. Ve bu bölgelere burayı terk etmek zorunda kalan insanlar yerleştirilmeli, onlar yaşamalı" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Bert Koenders ile ortak basın açıklaması düzenledi. "Hollanda veya başka bir ülke Türkiye'de yaşananlarla ilgili Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışırken iç siyasete karışmak olmuyor" diyen Çavuşoğlu, "Avrupa'da yaşayan Türklerle ilgili biz düşüncelerimizi dile getirdiğimizde iç işlere karışmak oluyor, böyle saçma bir anlayış olamaz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Her şeyden önce gerek Cerablus gerek Afrin'den doğuya doğru başlatılan operasyonun amacı bu bölgeden DAEŞ'i temizlemektir. Gördüğünüz gibi küçük bir kuvvetle bile DAEŞ terör örgütü, kontrol ettiği şehirleri terk ediyor, kaçıyor. Esasen yıllardır biz bunu söylüyoruz, sadece hava operasyonuyla DAEŞ'i yenmek mümkün değil, kara operasyonuyla birlikte hem Suriye'den hem Irak'tan temizleriz diye. Bırakın koalisyonun içindeki 65 ülkeyi, 5-6 ülke bile bu konuda iş birliği yapsaydı bugüne kadar Suriye ve Irak'ta DAEŞ diye bir terör örgütü kalmazdı. Operasyonun yapıldı Menbiç dediğimiz bölgede Araplar ağırlıklı olarak yaşıyor ve Türkiye'nin desteklediği güçler de esasen bu bölgeden insanlar. Ve bu bölgelere burayı terk etmek zorunda kalan insanlar yerleştirilmeli, onlar yaşamalı. Ama YPG'nin amacı bu değil, gittikleri yerlerde kendileri gibi düşünmeyen, Kürtler dahil, göçe zorluyor, etnik temizlik yapıyor.

Esasen bu operasyondan YPG/PYD'nin rahatsız olmasının sebebi de budur. DAEŞ ile mücade ettiğini söyleyen bir terör örgütü, DAEŞ'e yönelik yürütülen bir operasyondan niye rahatsız olsun, madem hedef ortak?

Burada YPG'nin hem ABD'nin söz verdiği gibi hem de kendilerinin açıkladığı gibi bir an önce Fırat'ın doğusuna geçmesi gerekiyor, geçmediği taktirde hedef olacaktır. Ama Menbiç ve diğer bölgelerdeki Araplar tabii ki hedef değildir, öncelikli amacımız DAEŞ'i temizlemektir. Alman milletvekillerinin İncirlik'e yapmak istediği ziyaret esasen bundan sonra Almanya'nın atacağı adımlara bağlıdır. Gerekli adımlar atılırsa ziyareti sağlarız, yapmazlarsa kusura bakmasınlar bizim adımlarımıza mani olanlar bizim hassas noktalarımıza da giremezler.

Koenders'in açıklaması şöyle:

"Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki tabii ki Hollanda'da yaşayan Türkler birtakım duygulara sahip. Bunların farkına varmak çok önemli diye düşünüyorum. Bu tür hissiyatların da Hollanda toplumuna geçmemesi taraftarıyım. Bu tür hissiyatların taşınmaması gerekiyor. Herhangi bir şekilde karışma yok, olmamalı da. Barışçıl bir şekilde bu hissiyatların paylaşılması gerekiyor."

Bakan Çavuşoğlu:

"Bert Koenders teşekkür ediyorum bizim Hollanda iç siyasetine karışmamız mümkün değildir. Bu tür haksız ithamları da reddediyoruz biz. Türklerin buna reaksiyon göstermesi gayet doğaldır, karışma değildir. Hukuk dışına çıkarsa ayrı, hukuk dışına çıkmamalıdır. Hollanda veya başka bir ülke Türkiye'de yaşananlarla ilgili Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışırken iç siyasete karışmak olmuyor, Avrupa'da yaşayan Türklerle ilgili biz düşüncelerimizi dile getirdiğimizde iç işlere karışmak oluyor, böyle saçma bir anlayış olamaz. O nedenle en iyi yöntem her zaman Türkiye ve Hollanda olarak aramızdaki diyalog ve işbirliğidir. Yaşanan sorunları da bu şekilde daha kolay aşabiliriz."