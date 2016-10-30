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Politika

Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin topraklarına göz dikenlerin gözleri oyulur!

"15 yılda ülkeler batarken bu ülke emin adımlarla yolunda ilerledi"

30 Ekim 2016 21:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siz ne kadar güçlü olursanız ülkemiz de o kadar güçlü olur. Türkiye ne kadar güçlü ise Türkiye'nin topraklarına göz dikenlerin gözleri oyulur" dedi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlediği Seminer ve Olağanüstü Kuruluna Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci katıldı.

Kurulda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

"15 yılda ülkeler batarken bu ülke emin adımlarla yolunda ilerledi. Bunda hükümetimizin katkısı olduğu kadar en büyük katkı esnafındır. Türkiye emin adımlarla esnaf sayesinde ilerliyor. Bizler de sizleri desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz ne kadar güçlü olursanız ülkemiz de o kadar güçlü olur. Türkiye ne kadar güçlü ise Türkiye'nin topraklarına göz dikenlerin gözleri oyulur. Türkiye ne kadar güçlü ise kendimizi o kadar güvende hissederiz. Güçlü Türkiye sayesinde çifte standart içerisinde olanların çifte standardını, ikiyüzlülerin ikiyüzlülüğünü doğrudan yüzlerine söyleyebiliyoruz.

"Bizim için milletimiz ne diyor ona bakarız. Türkiye artık dışarıdan yönetilen bir ülke değil. Kendi kararlarını kendisi alıyor. Türkiye bir yıl içerisinde yurt dışında bulunan mağdur insanlara 5.5 milyar insani yardım yapabiliyorsa bu işte sizin gücünüz vardı. Türkiye'nin birliği ve beraberliği çok önemli. Bu birlik sayesinde engelleri aşıyoruz. Sizler, 15 Temmuz gecesinde dışarı çıkmasaydınız belki darbeciler amaçlarına ulaşacaklardı. Sizler bu bilinç içerisinde iradenizi kimseye teslim etmeyeceğinizi gösterdiniz. Sizlerin bize verdiğiniz güç sayesinde bayrağımızı her yerde daha iyi dalgalandırıyoruz. Ülkemizin daha güçlü olması için daha emin adımlar ile çalışıyoruz. Sizlere ne kadar hizmet etsek azdır. Siz bizi yalnız bırakmadınız, biz de sizleri yalnız bırakmayacağız.”

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