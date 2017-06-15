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Politika

Dışişleri Bakanı: Taraf tutmamız söz konusu değildir

Çavuşoğlu, Kuveyt'e yaptığı resmi ziyarette Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki krizde taraf tutmadıklarını belirtti

15 Haziran 2017 19:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan krizde taraf tutmayacağını söyledi.

Reuters haber ajansı, Çavuşoğlu'nun Arap basına, "Türkiye Katar ve Suudi Arabistan'a aynı mesafede duruyor" ifadesinde bulunduğunu yazdı.

Çavuşoğlu, Katar'a, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uygulanan yaptırımların 'haksız' olduğunu söyledi.

"Biz son derece dengeli ve sorunun çözümüne yönelik açıklamalar yapıyoruz." diye konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tutumunu gazetelerin yorumuna göre değerlendirmenin doğru olmadığını belirtti.

Öte yandan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır tarafından Doha'ya ‘teröre destek verdiği' gerekçesiyle uygulanan yaptırımların doğru olmadığını söyledi.

Erdoğan, 'her türlü desteği vermeye devam edeceğiz' demişti

Geçtiğimiz hafta, İstanbul il teşkilatında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Katar'a destek vermeye devam edeceğini belirtmişti.

Erdoğan, açıklamasını "Biz aç veya susuz veya Katar'daki kardeşlerimizin yanında olmak onlara gıda yardımında bulunmak, ilaç vesaire ihraç etmekten dolayı rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın. Biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Savunma sanayi ile ilgili biz Katar ile anlaşmayı bugün yapmadı ki. Katar ile bu anlaşmayı yapmamız  2-3 yıllık bir süreçtir. O günden bugüne parlamentomuzdan bunu yeni geçirme durumunda kaldık" şeklinde devam ettirmişti.

 

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