Dışişleri Bakanı Steienmeier Sofya yolcusu



Almanya Dışişleri Bakanı Steienmeier Sofya'da mevkidaşı Daniel Mitov'un yanı sıra Devlet Başkanı Rosen Plevneliev ve Başbakan Boyko Borisov'la görüşecek.

Ziyarette uluslararası ve AB gündeminin öne çıkan başlıklarının ele alınması bekleniyor. Ekonomik ve ticari konuların da temaslarda yer tutması öngörülüyor.

Almanya, Bulgaristan'a en çok yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Bulgaristan, vatandaşları yoksulluk sınırının altında bulunan AB ülkeleri sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Schengen konusu gündemde

Bükreş'te Rumen mevkidaşı Bogdan Aurescu ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steienmeier, Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen bölgesi içine alınması talebini tartışmaya açabileceklerini söyledi.

2007'de AB üyesi olan Romanya ve Bulgaristan 2011'den bu yana Schengen bölgesine dahil edilmek için girişimlerde bulunuyor. Bükreş ve Sofya'nın girişimleri yolsuzlukla mücadele ve sınır muhafaza alanlarında yeterli adım atılmadığı gerekçeleriyle engelleniyor.