Dışişleri Bakanı Steienmeier Nijerya yolcusu



Avrupalı bakanların başkent Abuja'da yapacağı temaslarda ekonomik işbirliği konularının yanı sıra Ebola ile mücadelenin de öne çıkması bekleniyor.

Temaslarda ayrıca Boko Haram terör örgütüyle mücadelede destek imkânlarının tartışılması öngörülüyor.

Devlet Başkanı Goodluck Jonathan tarafından kabul edilecek Avrupalı bakanlar, Nijeryalı mevkidaşları Aminu Wali ile de görüşecek.

Steinmeier, gezisi öncesinde yaptığı açıklamada, Fransa ve Almanya'nın Ebola ile mücadele çalışmalarında görev alacak sağlık personelini eğitebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, "Nijerya'nın Ebola salgınından temizlendiğini" açıklamıştı.

Nijerya hükümeti bir süre önce terör örgütü Boko Haram ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu. Ancak terör örgütünün yeni saldırılarında 18 kişi ölmüştü.

Hükümet, anlaşma kapsamında kaçırılan 200'den fazla kız öğrencinin de serbest bırakılacağını bildirmişti. Kız öğrenciler nisan ayında Chibok kentindeki yatılı okuldan kaçırılmıştı.