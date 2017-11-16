Dışişleri Bakanı: Reza Zarrab için ABD'ye iki kez nota verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab konusunda ABD'ye 2 kez nota verdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "3-4 gün önce yazılı nota verdik yanıt gelmedi, dün yeniden gönderdik. cevap geldi" dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Zarrab'ın durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Avukatlarının ulaşamadığı bilgileri çıkınca, gazetelere de yansıdı, 6 gün sonra değil. Biz aynı gün de yazılı bir notayla sorduk, 'Bu bizim vatandaşımızdır ve böyle haberler var. Bunun durumu nedir?' Aradan 3-4 gün geçti. ABD’den herhangi bir ses çıkmadı. Dün itibarıyla arkadaşlarımız tekrar bir

notayla, ‘Biz şu tarihli bir notayla sorduk ama sizden dönüş olmadı’ diye sordu. Dün hem Adalet Bakanlığından hem de ABD Dışişleri Bakanlığından Büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. ‘Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok’ diye genel bir cevap verilmiş. Olayın özü budur."

Bakanlığının konsolosluk işlerinde, hukuki süreçte ya da cezai konularda Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkeye yazılı olarak bildirdiğini ya da sorduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımızın haklarını, hukukunu da her zaman ararız." diye konuştu.

Halk Bankasının ABD ambargosunu deldiğine inanmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Halk Bankasının hiçbir işlemi ABD ambargosuna aykırı değildir." ifadesini kullandı.

17-25 Aralık’ın FETÖ’nün darbe girişimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, ABD’deki iddianamenin de FETÖ iltisaklı bir savcı tarafından hazırlandığını dile getirdi."

Ne olmuştu?

ABD’de 27 Kasım’da jürili duruşması başlayacak olan İran asıllı Türk Reza Zarrab’ın nerede olduğu konusundaki belirsizlik devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, ‘09135-104’ kayıt numaralı Reza Zarrab’ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yalanlansa da geçerliliğini koruyor.

Davayı kovuşturan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı sözcülerinden “Zarrab hâlâ gözaltında” açıklaması geldi.

Zarrab’ın avukatı Şeyda Yıldırım ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Başka bir bölüme alınmış olabilir. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz” demişti.