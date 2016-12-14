Dışişleri Bakanı: Rejimden taciz ateşleri var; Halep'te tahliye işlemi tam olarak gerçekleşmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep'teki ateşkese ilişkin olarak, "Şimdi görüyoruz ki rejim ve bazı gruplar buna engel olmaya çalışıyor" dedi. Dün akşam itibariyle Halep'te başlayan tahliye işlemlerinin ise bazı taciz atışları nedeniyle tam anlamıyla uygulanmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bazı taciz atışları oluyor. Bu neden tahliye işlemi tam olarak gerçekleşmedi" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamadı şunları kaydetti:

"Böylesine insani bir konuda varılan anlaşmanın uygulanması gerekiyor. Burada bir vahşet var. Dolayısıyla artık kimse kimseye suç atmasın. Vebal herkesindir. Biz ateşkesin sağlanması için ve tahliye konusunda adımlar attık, vesile olduk. Umarım herkes anlaşmaya riayet eder ve zulüm durur. Bazı taciz atışları oluyor. Bu neden tahliye işlemi olarak gerçekleşmedi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Dün akşam Lavrov ile görüştük bugün tekrar Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim.

Hem Türkiye içinde hem Halep'te hem de Suriye'nin kuzeyinde oluşabilecek kamplar konusunda hazırlıklar tamamlandı. Tıbbi ve insani yardımlar hazır. AFAD'ımız ve Kızılay'ımız gerekli tüm çalışmalarını tamamladı.