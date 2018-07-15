Dışişleri Bakanı: NATO zirvesinde gerçek bir lider gibi karşılandık, gerçek bir lider gibi uğurlandık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinde 'gerçek bir lider gibi karşılandıklarını' ve 'gerçek bir lider gibi uğurlandıklarını' söyledi. "Seçim öncesi bile değişik yorumlar yapanlar şimdi takdirlerini iletmek için sıraya girmeye başladı" diyen Çavuşoğlu, 24 Haziran'daki seçim sonuçlarının yabancı liderleri için 'ders olduğu' değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin seçimlerine müdahale etmemeleri gerektiğini öğrendiler" diye ekledi.

AKP Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Toplantısı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, yeni sistemin başladığını belirterek, devletin kurumlarının buna hazır olduğunu söyledi. Yeni kabinenin ilk toplantısını yaptığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Yapmamız gereken daha çok iş var. 2023 hedefleri derken boş hayaller satmadık. Bunların hepsini de gerçekleştiriyoruz. Bunların birçoğunu da 2023'ten önce gerçekleştireceğiz. 2071 vizyonumuzu şimdiden dizayn etmeye başladık ki yeni nesillerimiz bunun içini nasıl dolduracak bunun çalışmasını yapsınlar" diye konuştu.

Yeni kabinede bir taraftan yapısal çalışmaların, yeni sisteme adaptasyonun ve 100 günlük, 6 aylık ve 1 yıllık eylem planlarının ortaya konulduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak önümüzdeki 3 ayda hangi ziyaretleri yapacağız, kimler bize gelecek, hangi dönem başkanlıklarımızda neler yapacağız, FETÖ ve PKK ile nasıl mücadele edeceğiz ve Türk bayrağını nasıl dalgalandıracağız aşağı yukarı netleştirdik. Bu doğrultuda da gayret edeceğiz" diye konuştu.

"Size ne oluyor da dışarıdan Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildikten sonra Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret ettiğini ardından da Brüksel'deki NATO zirvesine katıldığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"NATO zirvesinde tüm dünya liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdiği ilgiye siz de şahit oldunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii hepsine kucaklayıcı bir anlayışla yaklaştı. Hepsine teşekkür etti. Gerçek bir lider gibi karşılandık ve gerçek bir lider gibi uğurlandık. Seçim öncesi bile değişik yorumlar yapanlar şimdi takdirlerini iletmek için sıraya girmeye başladı. Esasen bu da onlar için bir ders oldu. Bu dersi de halkımız ve milletimiz verdi. Türkiye'nin seçimlerine müdahale etmemeleri gerektiğini öğrendiler.

Hangi ülkede seçime yaklaşık yüzde 90 katılım var? Hangi ülkede seçimler bu kadar dinamik, kampanyalar bu kadar özgür ve dinamik? Ve seçim sonrasında da kazanan da kaybeden de olgunluğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi, 'Sadece oy verenlere değil, tüm milletimize, 81 milyona hizmet edeceğiz' dedi. Ve seçim sonuçlarını da muhalefet kabul etti. Türkiye'de seçim öncesi tartışmalar olabilir. Size ne oluyor da dışarıdan Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz, Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyorsunuz, Türkiye'nin seçimleriyle ilgili karar vermeye çalışıyorsunuz? Karar verecek birisi varsa Türk milletidir. Türk milleti de 24 Haziran'da kararını verdi."