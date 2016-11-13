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Politika

Dışişleri Bakanı, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

13 Kasım 2016 00:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, bugün mevkidaşı Lajcak ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Stoltenberg arasındaki görüşmede NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvenlik tedbirleri ve NATO-AB ilişkileri konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Öte yandan, Çavuşoğlu-Stoltenberg ikilisi, önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldı.

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Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluSlovakya Dışişleri BakanıMiroslav LajcakNATO Genel SekreteriJens Stoltenberg

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