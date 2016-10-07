Dışişleri Bakanı: Musul'daki operasyon yerel güçler tarafından yapılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Musul'da düzenlenmesi beklenen olası operasyona ilişkin olarak, "Musul operasyonunun da yerel güçler tarafından hayata geçirilmesini isteriz, bu en gerçekçi yaklaşımdır" dedi. "Şiilerin operasyona dahil edilmeleri, daha sonra burada kalmaları Musul'a barışı getirmez, uzun vadeli barış getirmez, sorunlar devam eder" görüşünü savunan Çavuşoğlu, "Koalisyon içindeki ülkelerin buradaki kuvvetleri de yerel güçlere destek verebilir. Onları güçlendirebilir, danışmanlık yapabilirler. Böylece Musul'u DAEŞ'ten temizleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Garcia-Margallo ile Dışisleri konutunda düzenlenen ortak basın açıklamasında konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Yapılan operasyonlarla DAEŞ'i en kısa sürede yenilgiye uğratabileceğimizi görmüş olduk. DAEŞ'i Irak ve Suriye'den temizlemek için bu kararlı adımları atmaya devam etmeliyiz. Aynı şekilde 125 ülkeden yabancı savaşçı sınırı geçip DAEŞ'e ve diğer terör örgütlerine katıldılar. Yabancı terörist geçişlerinde azalma var, yüz binlerce insanı biz durdurduk, geri gönderdik. Dolayısıyla kaynak ülkelerin de bu konuda daha ciddi adımlar atması gerekiyor. Üçüncü bir yöntem ise DAEŞ'in ideolojisini öldürmek. Bizim dinimiz, barış dinidir. Hep birlikte, Türkiye'nin yaptığı gibi, Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi DAEŞ'in müslümanları temsil etmediğini, kanlı bir terör örgütü olduğunu anlatabilmemiz gerekiyor.

Soru&cevap



Musul'a gerçekleştirilmesi planlanan operasyona Irak'taki güçlerin sahada katılımı düşünülüyor mu acaba, yoksa sadece Türkiye'nin eğittiği Sünni milislerin katılımı mı olacak?

Şimdi bir operasyon planlanırken, operasyonun kendisini ve sonrasını planlamak lazım, öngörmek lazım. Cerablus'taki başarı ortada, daha sonra buranın güvenliği de o bölgenin insanları sağlıyor. Esasen önemli olan bu, yerel unsurların üstlenmesi. Cerablus'taki başarılar Musul'daki yerel güçlerin de cesaretini arttırdı. Musul operasyonunun da yerel güçler tarafından hayata geçirilmesini isteriz, bu en gerçekçi yaklaşımdır.

Şiilerin operasyona dahil edilmeleri, daha sonra burada kalmaları Musul'a barışı getirmez, uzun vadeli barış getirmez, sorunlar devam eder. Şii milislerle DAEŞ arasında seçim yapmak zorunda bırakılmaması gerekiyor Musul halkının. Bizim orada Başika kampında eğitip donattığımız yerel güçler esasen Musul'un kendi insanları, dolayısıyla bu yerel güçlerin de DEAŞ'a karşı operasyona katılması, operasyonun başarıya ulaşması için önemli. Burada farklı ülkelerin, özellikle müttefik ülkelerin de eğit*donat programını sürdürdüğünü biliyoruz. Koalisyon içindeki ülkelerin buradaki kuvvetleri de yerel güçlere destek verebilir. Onları güçlendirebilir, danışmanlık yapabilirler. Böylece Musul'u DAEŞ'ten temizleyebiliriz.