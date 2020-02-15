Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türk heyeti pazartesi günü Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğiz" diyen diyen Çavuşoğlu, "Türk heyeti pazartesi günü Rusya'ya gidiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı, İdlib konusunda gelen sorulara, "Diplomasi yoluyla olmazsa gerekli tedbirleri alacağız. Rejim bizim askerlerimizi de hedef alıyor. Buna müsamma göstermemiz mümkün değil" diye yanıt verdi.

Maas ile yaptığı görüşmede, İdlib konusunun gündeme geldiğini aktaran Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin siyasi çözüm yerine askeri çözüme inandığını ve son zamanlarda saldırganlığını artırdığını belirtti.

Çavuşoğlu, şu anda Türkiye sınırına yaklaşan insanlar için Almanya'nın da desteğiyle briket evler yaptıkları bilgisini paylaşarak, bunun geçici çözüm olduğuna dikkati çekti.

Asıl önemli unsurun ateşkesin sağlanması olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki; Rusya ile yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerde, diplomasi yoluyla bunu başaralım ama eğer bu mümkün olmazsa, gerekli tedbirleri de alacağımızı zaten Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) açıkladı. Çünkü rejim, sadece masum insanları hedef almıyor. Bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil."