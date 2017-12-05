Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Stoltenberg ile görüştü (2)

Brüksel, 5 Aralık, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Belçika’nın Brüksel şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile NATO Dışişleri Bakanları toplantısının gündemini ve Türkiye’nin NATO ittifakına verdiği önemli katkıyı görüştü.

Geçtiğimiz ay Trident Javelin tatbikatında gerçekleşen olayı da görüştüklerini aktaran Genel Sekreter Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla gerçekleşen olay sebebiyle özür dilemek için tekrar görüştüğünü söyledi. Stoltenberg NATO askeri otoritelerinin olayı araştırdığını ve bir daha böyle bir şeyin olmamasını nasıl sağlayacakları konusunda çalıştıklarını söyledi.