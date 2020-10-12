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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nda şampiyon oldu

12 Ekim 2020 11:07

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan Demirören anısına düzenlenen 3. golf turnuvasında şampiyon oldu. Yaklaşık 250 golfçü arasından birinci olan Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan Demirören'i andı.

Çavuşoğlu, halk arasında zengin sporu olarak bahsedilen golf için, "Golf çok da zengin sporu değil" demişti.

Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören adına Kemer Country Club'ta üçüncüsü düzenlenen "Erdoğan Demirören Golf Turnuvası" bugün gerçekleştirilen son gün müsabakaları ile tamamlandı.

Yaklaşık 250 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Ali Nuri Türker, Erhan Kamışlı ve Beyhan Benardete'nin de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.
Çavuşoğlu 3 kategoride birden şampiyonluğa ulaşıp turnuvanın kazananı oldu.

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