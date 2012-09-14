Dışişleri Bakanı : Lübnan'daki Türk rehine serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Lübnan'da alıkonulan Türk vatandaşı Abdülbasit Aslan'ın da Beyrut Büyükelçisi tarafından teslim alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Lübnan'da alıkonulan ikinci Türk vatandaşı Abdülbasit Aslan'ın da bu akşam Türk büyükelçisi tarafından teslim alındığını duyurdu. Davutoğlu takipçileriyle paylaştığı bilgide şu ifadelere yer verdi:

"Aydın Tufan Tekin'den sonra Lübnan'da alıkonulan ikinci Türk vatandaşı Abdülbasit Aslan da bu akşam Beyrut Büyükelçimiz İnan Özyıldız tarafından teslim alındı. Lübnan Başbakanı Sayın Mikati yine telefonla arayarak vatandaşımızın durumuyla ilgili bilgi verdi. Güzel haberi Sayın Başbakanımızla birlikte aldık. Abdülbasit Aslan ile Sayın Başbakanımız az önce telefonla görüştü. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyorum. Vatandaşımızın en kısa sürede ailesine kavuşması için gerekli hazırlıklar yapılıyor."