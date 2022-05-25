Dışişleri Bakanı: İsrail ile normalleşme süreci başladı

Filistin ve İsrail'e resmi temaslar için giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yolculuk sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını köşesinde şöyle aktardı:

Filistin ve İsrail

"İki ülkeyi birden ziyaret ediyoruz. İsrail'e 15 seneden sonra bir ziyaret. Filistin'e de epeyce oldu. İki ülke ile de ikili ilişkileri de görüşeceğiz ama esas Ortadoğu meselesi, yani Filistin-İsrail konusu. Ana gündem maddelerinden bir tanesi olacak. Büyükelçi ataması konusu da gündemde olacak. Atanır mı atanmaz mı bilmiyorum ama değerlendireceğiz.

İsrail ile normalleşme süreci başladı. Önemli olan bu sürecin iyi işlemesi. Bazı konularda görüş ayrılığımız var ama başka ülkelerle de görüş ayrılığımız var."

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