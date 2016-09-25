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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dışişleri Bakanı: İnsanlar "CNN Türk'ün Erdoğan'ı darbecilerin elinden kurtaracağına inanmazdım" diyor

Erdoğan 15 Temmuz'da CNN Türk yayınına cep telefonuyla bağlanmıştı

25 Eylül 2016 16:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi CNN Türk'e çıktığını hatırlatarak, "İnsanlarımız 'Cumhurbaşkanımızı eleştiren CNN Türk'ün darbecilerin elinden kurtaracağını rüyamda görsem inanmazdım' diyorlar" dedi.

15 Temmuz darbe gecesi iPhone uygulaması FaceTime ile CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın telefonundan canlı yayına bağlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, halkı sokağa çıkmaya davet etmişti. Erdoğan, tatil yaptığı Marmaris'ten İstanbul'a geleceğini ve havaalanında açıklama yapacağını söylemişti.

 

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