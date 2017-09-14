Dışişleri Bakanı: IKBY referandumunu erteleyelim gibi pazarlıkların içinde olmayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara-Berlin hattındaki gerilimi değerlendirirken "Bizim Almanya ile ne problemimiz olabilir?" diye sordu.

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bağımsızlık referandumuna ilişkin "Böyle bir referandum da ısrar ederlerse bunun bir bedeli olur. Referandumu erteleyelim gibi pazarlıkların içinde olmayız" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ankara-Berlin hattında yaşanan gerilimi ve Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinde Almanya'nın tutumunu değerlendirdi.

"Bizim Almanya ile ne problemimiz olabilir?"

Çavuşoğlu, "Bizim Almanya ile ne problemimiz olabilir. 3 buçuk milyon vatandaşımız yaşıyor. Fransa'da da 700 bin vatandaşımız yaşıyor. Fransa ekonomik olarak ne kadar kalkınsa bizim için iyidir. Fransa da bizim ekonomik ortağımızdır, çok önemli projelerimiz var. Bizim Avrupa ülkeleriyle durup dururken ne problemimiz olsun? Almanya seçim öncesi bunu Türkiye karşıtlığına dönüştürüp sonra da Avrupa Birliği müzakerelerini de durdurmaya kalkarsa bu Almanya'nın sorunu. AB içinde de başta Fransa olmak üzere diğer ülkelerden gerekli cevabı aldı. Bize karşı yaklaşımınızı siz artık değiştirmek zorundasınız. Başkan Macron geldi, Le Pen gibi ırkçı bir akımı dengeledi, bastırdı. Macron gibi bir lider ortaya çıkmasaydı belki bugün Le Pen ile Avrupa ve tüm dünya karşı karşıya kalacaktı. Irkçı akım, İslam, Hristiyan, Musevi karşıtlığı bu akımları nasıl durduracağız? Fransa gibi ülkelerle birlikte çalışmamız lazım. Fransa'dan gelecek herhangi bir eleştirinin arkasında da bir şey aramıyoruz. Samimi diyalog var, önemli olan bu. Farklılıklar olabilir. İnşallah Almanya'daki seçimler biter aklıselim hakim olur. Almanya ile de aynı anlayışı tekrar getiririz" diye konuştu.

"Israr ederlerse bunun bir bedeli olur, herkes her şeyi Türkiye'den bekliyor"

Çavuşoğlu, IKBY tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde yapılacak referanduma ilişkin olarak da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böyle bir referandum da ısrar ederlerse bunun bir bedeli olur. Bu konuda Fransa ve Türkiye'nin yaklaşımı örtüşüyor. Referandum yanlış bir karardır. Türkler ve Irak için de iyi değil. Başından beri net mesajlar verdik. Mesajda, referandum kararı yanlıştır, bu yanlıştan geri dönülmelidir, dönülmezse bölge ve Kürtler için olumsuz etkileri olacaktır, dedik. Görüyoruz ki dünya kamuoyunda herkes her şeyi Türkiye'den bekliyor. Burada Fransa ile de ortak adımlar atabiliriz. Böyle bir referandum da ısrar ederlerse bunun bir bedeli olur. Referandumdan geri adım atılır, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Anayasal haklarının yerine gelmesi konusunda da Bağdat'ta da söylediğimiz gibi belki bazı ülkelerle arabuluculuk yapabiliriz. Şu anda zaten bölgede istikrarsızlık, terör gibi sorunlar var. İlave sorun istemiyoruz. Referandum kararından vazgeçilmesi gerekiyor. Anayasal hakların yerine gelmesi için biz arabuluculukta yapabiliriz Türkiye olarak. Bugün referandumu erteleyelim ama 1 sene sonra bize referandum olacağının garantisini verin gibi pazarlıkların içinde olmayız, buna karşıyız."