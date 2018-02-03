Dışişleri Bakanı, Filistin mevkidaşı ile ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili aldığı kararı görüştü. Maliki, "Türkiye ile Filistin meselesinde koordinasyon içinde olmamız çok önemlidir, bizim için desteğini sürdürmektedir. Türkiye ile bu rolü oynamak bizim için çok önemli" derken, Çavuşoğlu, ". Desteğimiz artarak devam edecektir. Bazıları, yine bugün Filistin'e yaptığı yardımı kesmekle tehdit ediyor. Filistin halkı zaten baskılara boyun eğseydi Filistin halkı kalmazdı" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun basın toplantısından satır başları şöyle:

- Filistin'in kalkınması için projelere destek vermeye devam edeceğiz. Desteğimiz artarak devam edecektir. Bazıları, yine bugün Filistin'e yaptığı yardımı kesmekle tehdit ediyor. Filistin halkı zaten baskılara boyun eğseydi Filistin halkı kalmazdı. Filistin halkının ne kadar onurlu olduğunu daha siz öğrenememişsiniz.

- Gazze'ye insani yardımlarımızı da sürdüreceğiz. İsrail ile ilişkilerin normale dönmesi için 3 şart ortaya koymuştuk, bunlardan bir tanesi de insani yardım ve kalkınmaların önündeki engellerin kaldırılmasıydı.

- Dün akşam biz bundan sonra hangi adımları atacağımızı görüştük. Elbette ikili ilişkileri de değerlendiriyoruz. Biz bir taraftan iki devletli bir çözüm için çaba sarf ederken diğer taraftan Filistin'in birliğinin sağlanması amacıyla da üzerimize düşeni yapıyoruz. Bir olun, beraber olun, birlikte Filistin olun diyeceğiz. Bu sürece de yine desteğimizi sürdüreceğiz. ABD terör listesine baktığımız zaman Filistin için önemli isimleri de terör listesine eklediğini görüyoruz. Bunun ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguladık, buradan bir kez daha vurguluyorum.

- ABD tarafından yayınlanan terör listesine baktığımızda, Filistin için önemli olan isimleri eklediklerini görüyoruz. Ne kadar yanlış olduğunu söyleyebiliriz.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'nin basın toplantısından satır başları şöyle:

- ABD Başkanı Trump'ın Kudüs ile ilgili aldığı kararla ilgili görüştük. Türkiye ile Filistin meselesinde koordinasyon içinde olmamız çok önemlidir, bizim için desteğini sürdürmektedir. Türkiye ile bu rolü oynamak bizim için çok önemli.

- Aralık ayının ikinci yarısında BMGK'na gittiğimizde Türkiye de bizimle beraberdi, Türkiye ile biz beraber çalışıyoruz. Türkiye, 29 Temmuz 2012'de de yine bizimle birlikteydi.

- Türkiye'nin rolüne bakacak olursak, Sayın Erdoğan ve Türkiye olarak bizimle birlikte olmaları çok önemliydi. Trump'ın almış olduğu kararlar bizim için bir dönemeç olmuştur.

- Burada bir arada olmamız, ABD Başkanı Trump'ın almış olduğu karara karşı bundan sonra yol haritamız ne olacaktır bizim için çok önemlidir.

- Önümüzde karşılaşacağımız birçok sorun var, bu sorunların üstesinden nasıl geleceğiz çok çok önemlidir. İslam ülkeleri olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın almış olduğu kararları bu toplantıları ele alıyoruz.

- En önemli çalışmalardan bir tanesi ABD'nin almış olduğu kararla birlikte, diğer ülkelerin de aynı kararla ilerlemesi, İsrail'in Filistin topraklarında almış olduğu yerleşim konusuyla ilgili konulardır. Yeniden barışı nasıl canlandırabiliriz...

- İlişkilerimiz çok iyi düzeyde devam etmektedir. Az önce bir protokol imzaladık. Türkiye tarafından verilecek hibe yardımıyla bizim için çok önemli projeler var, bunları gerçekleştireceğiz.

- Biz aslında Filistinli gruplar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için büyük çaba harcamaktayız. Bölünmüşlüğe bir son vermek istiyoruz. Çok büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. Filistin'e karşı komplolar devam etmektedir. Bu anlaşmazlıkları giderirsek, zaferle çıkacağız.

- Mültecilere yardım programı, ABD almış olduğu son kararla örgüte yardımı kısmaktadır. Bunun amacı Filistin liderliğine baskı kurmaktır. Bu sorunun üstesinden nasıl gelebiliriz, Türkiye ile bunları konuşmaktayız. Çok yakın bir süre içinde bir konferans düzenlenecektir. Bu programdan 6 milyon Filistinli yararlanmaktadır.

- Yaptığımız ve yapacaklarımız Filistin ve halkı için olacaktır. Burada aldığımız kararlar yol haritamızı çizecektir. -