Dışişleri Bakanı: Eğittiğimiz güçler Esad'a karşı da savaşacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin eğitip donatacağı Suriyeli muhaliflerin, Beşar Esad'a karşı da savaşacağını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Haşim Taçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Eğit-donat konusunda tamamlandığı belirtilen müzakere sürecine ilişkin imzaların atılıp atılmadığı ile eğitilecek güçlerin Esad'a karşı da savaşıp savaşmayacağı sorulan Çavuşoğlu, "Eğit-donat konusunda sona doğru yaklaştık. Yakınlaşma olduğunu sizlere de bildirmiştik. Fakat henüz imzalama aşamasına gelmedik. Küçük bazı detaylar var. Karşılıklı bazı önerilerimizi paylaştık ama kısa süre içerisinde anlaşmanın imzalanması beklenmektedir.



Eğitip ve donattığımız güçlerin arazide Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden unsurlarla mücadele etmesi doğal. Bugün DEAŞ başta olmak üzere bazı terör örgütleri de rejim de aynı şekilde Suriye'nin bugün güvenliği için ve istikrarı için tehdittir. Her ikisi de masum insanları acımasızca öldürmeye devam etmektedir. Dolayısıyla eğitip donattığımız unsurların tabi ki DEAŞ ile mücadele etmesi beklenmektedir. Aynı şekilde rejim unsurlarıyla da mücadele etmesi beklenmektedir. Bu konuda da ABD ile aynı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.