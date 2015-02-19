T24 LogoT24 Logo
Politika

Dışişleri Bakanı: Eğittiğimiz güçler Esad'a karşı da savaşacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eğit-donat konusunda sona yaklaşıldığını, ancak imzaların henüz atılmadığını söyledi

19 Şubat 2015 18:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin eğitip donatacağı Suriyeli muhaliflerin, Beşar Esad'a karşı da savaşacağını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Haşim Taçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Eğit-donat konusunda tamamlandığı belirtilen müzakere sürecine ilişkin imzaların atılıp atılmadığı ile eğitilecek güçlerin Esad'a karşı da savaşıp savaşmayacağı sorulan Çavuşoğlu, "Eğit-donat konusunda sona doğru yaklaştık. Yakınlaşma olduğunu sizlere de bildirmiştik. Fakat henüz imzalama aşamasına gelmedik. Küçük bazı detaylar var. Karşılıklı bazı önerilerimizi paylaştık ama kısa süre içerisinde anlaşmanın imzalanması beklenmektedir.

Eğitip ve donattığımız güçlerin arazide Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden unsurlarla mücadele etmesi doğal. Bugün DEAŞ başta olmak üzere bazı terör örgütleri de rejim de aynı şekilde Suriye'nin bugün güvenliği için ve istikrarı için tehdittir. Her ikisi de masum insanları acımasızca öldürmeye devam etmektedir. Dolayısıyla eğitip donattığımız unsurların tabi ki DEAŞ ile mücadele etmesi beklenmektedir. Aynı şekilde rejim unsurlarıyla da mücadele etmesi beklenmektedir. Bu konuda da ABD ile aynı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. 

 

ETİKETLER

mevlüt çavuşoğludışişleri bakanıeğit donatdaişesad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24