Dışişleri Bakanı: Eğer YPG Münbiç'ten çekilmezse vururuz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Bab'tan sonra düzenlenmesi planlanan Münbiç operasyonuna ilişkin olarak, "Daha önce de söylemiştik. Eğer YPG buradan çıkmazsa vururuz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı bilgilendirme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"YPG buradan (Münbiç) çekilmezse biz YPG'yi vuracağımızı daha önce de söyledik. Tabii ki bu yeni bir şey değildir. Biz şu anda ABD ile Rakka operasyonunu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasıl destek verebiliriz? Biz de özel kuvvetler olarak, sadece ABD ve Türkiye değil, Almanya, Fransa, İngiltere gibi arazide koalisyonun içinde olan ülkeler var. Havadan nasıl destek verilebilir? Bunları görüşüyoruz." dedi.

"ABD'li askerler YPG ile PKK'nın hiçbir farkının olmadığını söylemişlerdi. ABD'nin bizi hedef alan terör örgütüyle işbirliğini sürdürmesini istemeyiz. YPG ile bu operasyonları yapmak Suriye'nin geleceğini riske atmak demektir. Bir terör kantonunun oluşmasını sağlamak demektir. Böylesi bir yanlıştan ABD'nin bir an önce dönmesi gerekmektedir."

"Burası ABD'nin toprakları değil. ABD askerleriyle biz niye karşı karşıya gelelim?"

Dışişleri Bakanı: YPG Menbiç'ten çekilmezse vuracağız!

"Buradaki amaç, Münbiç operasyonuyla buranın temizlenmesi ve gerçek sahiplerine teslim edilmesidir. Eğer ABD, YPG'yi müttefik olarak seçiyorsa onlara dokunan bana dokunur anlayışındaysa o başka ama böyle bir anlayış olmadığını biz biliyoruz. O nedenle YPG ile veya başka bir terör örgütüyle olan mücadelemiz, bizi ABD ile karşı karşıya getirmemelidir. Terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin durmasını arzu etmeyiz."

"Rejim güçleri doğuya doğru yöneldi, Rusya ile bir anlaşmaya vardık ve El Bab etrafında rejim ile ılımlı muhalefetin karşı karşıya kalmaması konusunda uzlaştık."

"Bir taraf kuzeye diğeri güneye geçmeyecek, amaç DEAŞ'a karşı ortak mücadele etmek."

"Rejim ve başka güçlerin birbiriyle karşı karşıya gelmesini önlemek için, ateşkes güçlendirilmeli ve siyasi süreç ilerlemeli."

"(Türkiye destekli muhaliflerle olan cephedeki köylerin Suriye ordusuna verilmesi konusunda Rusya ile anlaşmaya varıldığı) gibi haberler çıkıyor, bunlar doğru değil."

"Biz ABD ve Rusya'yla her gün görüşüyoruz. Rakka operasyonu dahil burada neler yapılacağını görüşüyoruz. 10 Mart'ta biliyorsunuz Rusya'ya gidiyoruz. Lavrov'la süreci koordine ediyoruz. Peşmerge'ye Suriye'de görev verilecek anlayışı doğru değildir. Önümüzdeki süreçte DEAŞ'a karşı işbirliğimiz devam edecek."

Bayrak tartışmaları...

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretinin ardından yaşanan "bayrak" tartışmaları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin bu kapsamdaki sözlerinin hatırlatılması üzerine herkesin görüşüne saygı duyduklarını, ancak diplomaside kurallar bulunduğunu söyledi.

"Herkesin görüşlerine saygımız var. Diplomaside kurallar vardır. Kendi anayasaları çerçevesinde bir federal yapı kurulduysa, özellkle PKK'ya karşı Irak'taki en önemli müttefikimiz şu andaki yönetimdir. PKK'ya yönelik ortak adımlarımız olacak. Irak anayasası çerçevesinde kurulmuş ve Irak bayrağıyla beraber daha önceki ziyaretlerde de bayrak koyulmuştur. Burada hiç kimseye pozitif ayrımcılık yoktur. 'Olmasın' görüşüne saygı duyabiliriz ama bu konuyu başka yerlere çekmek, ya biz ya onlar demek doğru değildir. Ben şahsi görüşümü söylüyorum. Bizim buradaki uygulama sıradan bir protokol uygulamasıdır. Kasıtlı bir şey yoktur. "